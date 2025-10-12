Messa del cardinale Parolin Per la ricorrenza liturgica di San Carlo Acutis

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, presiederà la celebrazione eucaristica in occasione della memoria liturgica di San Carlo Acutis. È in programma oggi, alle 11, nella chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione dove il Santo è sepolto. "Dopo il 4 ottobre, a distanza di otto giorni, ricordiamo e celebriamo San Carlo Acutis, questo giovane che insieme a San Francesco e Santa Chiara, è un’esplosione di gioia e di speranza per tante persone smarrite, in cerca di Dio. Siamo certi che questo team, in una città speciale come Assisi, possa portare frutti in termini di fraternità, pace, solidarietà e accoglienza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

messa del cardinale parolin per la ricorrenza liturgica di san carlo acutis

© Lanazione.it - Messa del cardinale Parolin. Per la ricorrenza liturgica di San Carlo Acutis

In questa notizia si parla di: messa - cardinale

Arrivano le giornate di Santa Teresa: a celebrare Messa sarà il cardinale Matteo Zuppi

messa cardinale parolin ricorrenzaMessa del cardinale Parolin. Per la ricorrenza liturgica di San Carlo Acutis - Alle 11 al Santuario della Spogliazione solenne cerimonia con il segretario di Stato della Santa Sede. lanazione.it scrive

messa cardinale parolin ricorrenzaParolin alle Guardie Svizzere: "Andate controcorrente e sarete felici" - "Abbiate il coraggio di andare controcorrente rispetto all'ovvietà delle logiche mondane, e ne guadagnerete in felicità e in ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Messa Cardinale Parolin Ricorrenza