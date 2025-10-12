Messa del cardinale Parolin Per la ricorrenza liturgica di San Carlo Acutis

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, presiederà la celebrazione eucaristica in occasione della memoria liturgica di San Carlo Acutis. È in programma oggi, alle 11, nella chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione dove il Santo è sepolto. "Dopo il 4 ottobre, a distanza di otto giorni, ricordiamo e celebriamo San Carlo Acutis, questo giovane che insieme a San Francesco e Santa Chiara, è un’esplosione di gioia e di speranza per tante persone smarrite, in cerca di Dio. Siamo certi che questo team, in una città speciale come Assisi, possa portare frutti in termini di fraternità, pace, solidarietà e accoglienza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Messa del cardinale Parolin. Per la ricorrenza liturgica di San Carlo Acutis

In questa notizia si parla di: messa - cardinale

