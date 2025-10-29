Atalanta nuova tegola per Juric | l’infortunio di quel giocatore preoccupa il tecnico croato Attesa per gli esami strumenti Le sue condizioni

Atalanta in ansia per l’infortunio di De Roon. Il giocatore ha lasciato anzitempo il campo contro il Milan. Le sue condizioni e i tempi di recupero. Brutte notizie in casa Atalanta sul fronte degli infortuni: Marten de Roon ha lasciato il campo dopo soli 20 minuti nel match contro il Milan valido per la nona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atalanta, nuova tegola per Juric: l’infortunio di quel giocatore preoccupa il tecnico croato. Attesa per gli esami strumenti. Le sue condizioni

