Incidente sulla via Nazionale di Catona cinque auto coinvolte e due feriti | vigili del fuoco in azione

Un incidente sulla via Nazionale di Catona ha coinvolto cinque veicoli, causando due feriti lievi. L'evento si è verificato intorno alle ore 20 e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità stanno gestendo la situazione e stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Nessuna criticità grave è stata segnalata tra i feriti.

Cinque auto coinvolte e due feriti, non gravi, è il bilancio dell'incidente stradale registrato questa sera, intorno alle ore 20.10, sulla via Nazionale di Catona, nella zona nord di Reggio Calabria.Sul luogo dell'impatto, sono intervenuti nell'immediato i vigili del fuoco di Villa San Giovanni.

Grave incidente stradale in Calabria: diversi veicoli coinvolti. Ecco dove - Sul posto 118, Croce Rossa, vigili del fuoco e forze dell’ordine. zoom24.it

