In piazza alla Spezia per gridare Maduro torni libero | in 300 alla manifestazione

Da ilsecoloxix.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza alla Spezia si sono radunate circa 300 persone per manifestare a favore della libertà di Maduro. La protesta ha visto interventi di rappresentanti politici come Ricciardi di Rifondazione e Bellegoni del Pci, che hanno sottolineato l'importanza di difendere il diritto internazionale e la democrazia. L’evento ha espresso un chiaro messaggio di solidarietà e di presa di posizione della comunità locale.

Ricciardi (Rifondazione): “La città sa da che parte stare”. Bellegoni (Pci): “Aggressione contro il diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

in piazza alla spezia per gridare maduro torni libero in 300 alla manifestazione

© Ilsecoloxix.it - In piazza alla Spezia per gridare “Maduro torni libero”: in 300 alla manifestazione

Leggi anche: Aggredisce la compagna alla Spezia, era a piede libero dopo una condanna aver tentato di darle fuoco

Leggi anche: Dipendenti comunali in protesta: in massa alla manifestazione in piazza del Popolo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

In piazza alla Spezia per gridare “Maduro torni libero”: in 300 alla manifestazione.

piazza spezia gridare maduroIn piazza alla Spezia per gridare “Maduro torni libero”: in 300 alla manifestazione - Bellegoni (Pci): “Aggressione contro il diritto internazionale” ... ilsecoloxix.it

Stop a corteo Casapound Spezia, 'in piazza festa di bambini' - La questura della Spezia invierà un provvedimento formale a Casapound per chiedere di "riformulare il preavviso di manifestazione individuando soluzioni alternative" rispetto alla manifestazione che l ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.