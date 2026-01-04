In piazza alla Spezia per gridare Maduro torni libero | in 300 alla manifestazione

In piazza alla Spezia si sono radunate circa 300 persone per manifestare a favore della libertà di Maduro. La protesta ha visto interventi di rappresentanti politici come Ricciardi di Rifondazione e Bellegoni del Pci, che hanno sottolineato l'importanza di difendere il diritto internazionale e la democrazia. L’evento ha espresso un chiaro messaggio di solidarietà e di presa di posizione della comunità locale.

