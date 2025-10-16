Aggredisce la compagna alla Spezia era a piede libero dopo una condanna aver tentato di darle fuoco

16 ott 2025

L’uomo era stato condannato in primo grado a 12 anni, ma la pena era stata ridotta a 3 anni e 9 mesi in appello. 🔗 Leggi su Repubblica.it

