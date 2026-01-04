In Barriera si è sfiorata la tragedia | la coltellata gli buca un polmone giovane operato d' urgenza

Da triesteprima.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 3 gennaio a Barriera, un giovane di 24 anni di origini marocchine è stato ferito durante una rissa, ricevendo due coltellate che gli hanno perforato un polmone. Immediatamente soccorso, è stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ha 24 anni ed è di origini marocchine il giovane che nella serata di ieri 3 gennaio, nel rione di Barriera, durante una maxi rissa è stato raggiunto da due coltellate. La prima l'ha preso al gluteo, senza grosse conseguenze; la seconda, invece, è stata sferrata al torace, perforandogli un polmone. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Auto si schianta contro un muro in centro a Sorbolo: "Si è sfiorata la tragedia"

Leggi anche: Auto si schianta contro condotta del gas: sfiorata la tragedia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.