In Barriera si è sfiorata la tragedia | la coltellata gli buca un polmone giovane operato d' urgenza

Nella serata del 3 gennaio a Barriera, un giovane di 24 anni di origini marocchine è stato ferito durante una rissa, ricevendo due coltellate che gli hanno perforato un polmone. Immediatamente soccorso, è stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

