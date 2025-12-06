Auto si schianta contro condotta del gas | sfiorata la tragedia
Incidente choc ieri pomeriggio a Pompei. Un'auto è finita contro un palo della luce e una condotta del gas. Il rischio di una esplosione è stato altissimo. L'intervento tempestivo degli agenti della polizia locale ha impedito che, l'incidente, si trasformasse in tragedia. L'area interessata è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
