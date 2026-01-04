Il Toro vince 3-0 espugna il Bentegodi e inguaia il Verona

Il Torino ottiene una vittoria importante sul campo del Verona, con il risultato di 3-0. La squadra piemontese conferma il buon momento, conquistando la seconda vittoria consecutiva in trasferta. La partita si è svolta al Bentegodi, dove i granata hanno dimostrato solidità e determinazione. Un risultato che influisce sulla classifica e rafforza la fiducia del team in vista delle prossime gare.

VERONA (ITALPRESS) – Colpo al Bentegodi per il Torino che infila la sua seconda vittoria consecutiva in trasferta. I ragazzi dell'ex Marco Baroni superano 3-0 il Verona nel match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 20252026: decidono le reti di Giovanni Simeone (altro ex che per rispetto non esulta), Cesare Casadei ed Alieu Njie. Per l'Hellas di Zanetti ko pesante per una classifica che si complica sempre di più, come dice l'ultimo posto in compagnia di Fiorentina e Pisa. Dopo pochi secondi Adams tenta subito una conclusione da fuori, ma non centra lo specchio della porta.

Posticipo Serie A: a Verona il Torino vince 3-0 e mette nei guai i veneti - Al Bentegodi colpisce subito l'ex Simeone poi a segno nel finale anche Casadei e Njie. calciocasteddu.it

Il Toro sbanca 3-0 Verona: Simeone, Casadei e Njie le firme sul successo di Baroni - Il club di Baroni conquista la terza vittoria nelle ultime quattro partite. tuttosport.com

