Il Ministero premia Ospedale di Perugia dopo e-mail di una mamma-dottoressa | Avete salvato mia figlia

Il Ministero della Salute ha premiato l’Ospedale di Perugia, dopo un messaggio di una madre-dottoressa che ha ringraziato il personale per aver salvato sua figlia. La lettera esprime gratitudine verso i reparti di Terapia Intensiva, Nefrologia, Dialisi, Urologia, Ortopedia e l’Area Professionale Riabilitativa, riconoscendo l’impegno e la professionalità degli operatori sanitari coinvolti nel trattamento.

Ospedale Perugia, bimbo autistico sedato una volta per due interventi chirurgici - Così si è proceduto all’ospedale di Perugia sul piccolo paziente con disabilità complessa e quindi non collaborante che nel blocco ... umbria24.it

Ospedale Perugia ospita medici e infermieri della Palestina - Dal 5 al 16 maggio, l'Azienda ospedaliera di Perugia ospita quattro professionisti sanitari palestinesi, medici e infermieri, nell'ambito di un programma di tirocinio formativo presso il Centro per le ... ansa.it

