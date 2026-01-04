Il Ministero premia Ospedale di Perugia dopo e-mail di una mamma-dottoressa | Avete salvato mia figlia
Il Ministero della Salute ha premiato l’Ospedale di Perugia, dopo un messaggio di una madre-dottoressa che ha ringraziato il personale per aver salvato sua figlia. La lettera esprime gratitudine verso i reparti di Terapia Intensiva, Nefrologia, Dialisi, Urologia, Ortopedia e l’Area Professionale Riabilitativa, riconoscendo l’impegno e la professionalità degli operatori sanitari coinvolti nel trattamento.
“Con la presente email sento la necessità di esprimere la mia immensa gratitudine al personale medico e paramedico tutto dei reparti di Terapia Intensiva, Nefrologia e Dialisi, Urologia, Ortopedia e Area Professionale Riabilitativa e agli specialisti intervenuti per il trattamento medico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
