Il giornalista Roman Henry Clarke vittima di un pestaggio a Catania | Città irrecuperabile me ne vado

Roman Henry Clarke, giornalista e dirigente sportivo, è stato vittima di un'aggressione nel centro di Catania mentre rientrava a casa. L'episodio ha suscitato preoccupazione e riflessioni sulla sicurezza urbana nella città. Clarke ha dichiarato di voler lasciare Catania, definendo la città irrecuperabile. L’evento evidenzia le criticità legate alla sicurezza pubblica e la necessità di interventi mirati.

