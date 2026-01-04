Il giornalista Roman Henry Clarke vittima di un pestaggio a Catania | Città irrecuperabile me ne vado

Roman Henry Clarke, giornalista e dirigente sportivo, è stato vittima di un'aggressione nel centro di Catania mentre rientrava a casa. L'episodio ha suscitato preoccupazione e riflessioni sulla sicurezza urbana nella città. Clarke ha dichiarato di voler lasciare Catania, definendo la città irrecuperabile. L’evento evidenzia le criticità legate alla sicurezza pubblica e la necessità di interventi mirati.

È stato aggredito mentre rientrava a casa, nel centro di Catania, Roman Henry Clarke, giornalista e dirigente dell’Asd All Sporting. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, in pieno giorno. L'uomo è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso.Secondo quanto raccontato dalla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

