Me ne vado e porto con me la mamma | ecco il messaggio ricevuto dal figlio della donna uccisa a Città della Pieve

Andrea, il 35enne figlio di Stefania Terrosi, ha spiegato che con Antonio Iacobellis "non c'erano più rapporti da mesi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Me ne vado e porto con me la mamma": ecco il messaggio ricevuto dal figlio della donna uccisa a Città della Pieve

Argomenti simili trattati di recente

Il sindaco e presidente della Provincia di Terni: “Non è che uno può dire: me ne vado e porto via il pallone, perché gli impegni vanno mantenuti” - facebook.com Vai su Facebook

«Ha ucciso mia madre per farmi un dispetto». Il racconto di Andrea, il figlio di Stefania Terrosi ammazzata a colpi di pistola dal convivente che poi si è ucciso - CITTÀ DELLA PIEVE «Me ne vado, porto con me mamma, così ti faccio un dispetto». Lo riporta ilmessaggero.it

Figlio donna uccisa, lui mi ha scritto 'ti faccio dispetto' - "Me ne vado, porto con me mamma, così ti faccio un dispetto" è il messaggio che Antonio Iacobellis ha inviato ad Andrea, il figlio di Stefania Terrosi uccisa a Pò Bandino di Città della Pieve, prima d ... Riporta ansa.it