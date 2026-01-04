Il Giappone condanna la Corea del Nord per l' ultimo lancio di missili balistici

Il governo giapponese ha espresso condanna per il recente lancio di almeno due missili balistici effettuato dalla Corea del Nord verso il Mar del Giappone. L'evento ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità regionale e sulla sicurezza internazionale, evidenziando le tensioni persistenti nella regione. Le autorità giapponesi continuano a monitorare la situazione e a valutare le risposte appropriate.

Il ministro della Difesa giapponese ha condannato la Corea del Nord per aver lanciato almeno due missili balistici verso il Mar del Giappone. Shinjiro Koizumi ha dichiarato ai giornalisti a Tokyo che i missili potrebbero aver seguito traiettorie irregolari ed essere atterrati al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone.

Japan Strongly Condemns The Recent Launch Of Ballistic Missile By North Korea | VERTEX

