Il Comune paga il Pnrr di tasca sua | Anticipi per non bloccare i lavori

Il Comune ha anticipato 1,5 milioni di euro per i lavori del PNRR, garantendo la continuità delle attività e il rispetto dei tempi di consegna. Questa misura, denominata “anticipo di cassa”, permette di pagare le imprese coinvolte nei cantieri, in attesa dei finanziamenti statali. La decisione mira a evitare blocchi e ritardi, assicurando la regolare avanzata dei progetti infrastrutturali sul territorio.

Un milione e mezzo di euro come “anticipo di cassa“ per pagare le imprese al lavoro sui cantieri Pnrr in attesa dei finanziamenti dello Stato. "C’era il rischio di bloccare i cantieri o addirittura di far fallire le imprese" hanno spiegato in aula la sindaca Nilde Moretti e l’assessore ai Lavori pubblici, Christian Caronno. Nel Bilancio di previsione approvato nell’ultima seduta di Consiglio comunale è stata evidenziata la scelta dell’Amministrazione di intervenire con un anticipo di cassa piuttosto sostanzioso per anticipare i pagamenti alle imprese, in attesa di ottenere i soldi promessi dallo Stato (e dall’Unione Europea) con il Pnrr, che a Solaro ha visto l’avvio di cantieri per quasi 6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Comune paga il Pnrr di tasca sua: "Anticipi per non bloccare i lavori" Leggi anche: San Mauro Cilento, il sindaco paga di tasca sua la mensa per gli alunni Leggi anche: San Mauro Cilento, il sindaco paga di tasca sua la mensa per gli alunni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Comune paga il Pnrr di tasca sua: Anticipi per non bloccare i lavori. Il Comune paga il Pnrr di tasca sua: "Anticipi per non bloccare i lavori" - Approvato in Consiglio comunale un bilancio al ribasso: tagli alle associazioni culturali per garantire i servizi ... ilgiorno.it

I conti in tasca per il 2025. Spese condominiali, un salasso. Il Comune paga 122mila euro - Un terzo dell’intera somma va via per le spese degli edifici tra via Trieste e Viale della Vittoria. ilrestodelcarlino.it

Bergamo, Comune rischia il dissesto per i mancati pagamenti del Pnrr - Il comune di Costa Serina, meno di mille abitanti sulle Orobie bergamasche, rischia il dissesto finanziario perché ha restaurato ... tgcom24.mediaset.it

Trotta Bus non paga le tredicesime, ci pensa il Comune: “Abbiamo le risorse” - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.