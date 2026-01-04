Il calcio, più di uno sport, rappresenta un’esperienza che coinvolge fede e passione. Due libri, apparentemente diversi, esplorano come il gioco influenzi la mente e il cuore di chi lo segue e vive. Attraverso queste opere, si approfondisce il rapporto tra il sentimento di appartenenza e il modo in cui il calcio diventa parte integrante della propria identità e credenza.

Due libri apparentemente lontani tra loro, eppure convergenti nel tentativo di comprendere ciò che accade quando il pallone rotola nel pensiero e nella fede di chi lo guarda e lo vive. Simon Critchley, " A cosa pensiamo quando pensiamo al calcio " (Einaudi, 2018) cerca di fare del calcio un prisma filosofico attraverso cui leggere la modernità, mentre Claude Petrognani, " Quando Dio entra in gioco " (Rogas, 2025) conduce il lettore nel cuore del sincretismo religioso brasiliano e delle pratiche che intrecciano il campo e il sacro. In entrambi i casi emerge una domanda tanto semplice e perturbante: che cosa rivela il calcio di noi stessi? Critchley, filosofo britannico, avvia la sua indagine non da questioni tecniche ma dal cuore pulsante dell’esperienza calcistica: il tempo che si dilata, l’attesa, l’estasi collettiva che, in uno stadio, trascende la somma degli individui e si fa evento vissuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il calcio è fede

Leggi anche: Il calcio, una questione di fede e dipendenza

Leggi anche: Casalegno svela la propria fede: «Innamorata dell’Inter. Marotta mi ha sorpreso. Volevo giocare a calcio…»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Caso Alfieri, sospese cartelle esattoriali a Cellino: «Il Brescia Calcio era in buona fede» - La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia ha dato ragione all'ex presidente in merito ai crediti fittizi acquistati, a causa dei quali il club fu penalizzato e retrocesso in C prima d ... brescia.corriere.it