Inter News 24 Casalegno ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la propria grande passione per i colori nerazzurri e per il periodo sotto la guida di Mourinho. Elenoire Casalegno, intervistata dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato della sua passione per il pallone e in particolare per l’Inter, ma anche delle sue esperienze in televisione accanto a personaggi come Raimondo Vianello e Pippo Baudo. CALCIO – «Io che volevo giocare a calcio a tutti i costi, ma i maschi me lo impedivano. Così rubavo loro il pallone e mi dovevano mettere in squadra per forza.» Una passione per il calcio che è nata fin da piccola, quando il suo desiderio di giocare si scontrava con le convenzioni del tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Casalegno svela la propria fede: «Innamorata dell’Inter. Marotta mi ha sorpreso. Volevo giocare a calcio…»