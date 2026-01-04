L'intervento di Donald Trump ha portato alla caduta del regime di Maduro in Venezuela. Senza ricorrere a invasioni, si è concentrato sul deporre un dittatore coinvolto nel narcotraffico e nell'immigrazione clandestina, portandolo a processo a New York. Questo episodio evidenzia un approccio differente alla gestione delle crisi internazionali, focalizzandosi su azioni legali e diplomatiche.

God bless America! Donald Trump ha fatto cadere il regime di Maduro. Non ha invaso nessuno, ha deposto un dittatore e burattinaio del narcotraffico e dell'immigrazione clandestina, per processarlo a New York. Come fecero gli Usa in Europa nel 1945 se la sinistra non ha cambiato idea anche su questo. Era ora che l'Occidente si desse una sveglia. Nel nome di quel principio ormai dimenticato per cui liberare un popolo da un oppressore è un atto di giustizia e non un'occupazione. Per capire che l'azione americana è buona e giusta basta fare la prova del Nove. E vedere chi, in Italia, si è schierato contro Trump e inneggia a Maduro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

