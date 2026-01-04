Galatasaray-Icardi svolta sul rinnovo | sì al taglio dell’ingaggio

Il Galatasaray e Mauro Icardi stanno discutendo il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino, in scadenza il 30 giugno. Dopo settimane di incertezza, Icardi avrebbe manifestato apertura a un accordo, anche considerando un possibile taglio dell’ingaggio. La trattativa rappresenta una svolta importante nel futuro dell’attaccante e della squadra turca, con l’obiettivo di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

Svolta nella trattativa tra il Galatasaray e Mauro Icardi. L’attaccante argentino, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, avrebbe aperto al rinnovo dopo settimane di incertezza sul suo futuro. Secondo le informazioni che filtrano dalla Turchia, il club ha messo sul tavolo un nuovo accordo annuale con opzione per una seconda stagione, legando però la permanenza a una forte riduzione dell’ingaggio. Una richiesta netta: passare dagli attuali 10 milioni di euro a circa 4,5 milioni a stagione. La risposta del giocatore sarebbe stata positiva. Stando a quanto riportato dal portale Sabah Spor, Icardi avrebbe accettato il taglio dello stipendio, avanzando però richieste compensative ancora oggetto di confronto con la dirigenza giallorossa. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Galatasaray-Icardi, svolta sul rinnovo: sì al taglio dell’ingaggio Leggi anche: Rinnovo Vlahovic Juve, Tuttosport: Dusan non accetterà maxi taglio dell’ingaggio. Al massimo potrebbe… Ultime Leggi anche: Icardi è in scadenza con il Galatasaray. Le ultime sul futuro dell’ex capitano nerazzurro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Icardi non torna in Italia: accordo trovato con il Galatasaray, firmerà il rinnovo. I dettagli - Ci sono sviluppi a proposito del futuro dell'attaccante e simbolo dal 2022 del Galatasaray, Mauro Icardi. tuttomercatoweb.com

