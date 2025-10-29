Icardi è in scadenza con il Galatasaray Le ultime sul futuro dell’ex capitano nerazzurro

Inter News 24 Icardi, rinnovo in stand-by con il Galatasaray: l’agente attende un segnale da parte del club turco. Mauro Icardi, ex attaccante dell’ Inter e oggi punto di riferimento offensivo del Galatasaray, è in attesa di definire il proprio futuro. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le trattative per il rinnovo di contratto con il club turco non hanno ancora preso una direzione concreta, nonostante la volontà del giocatore di proseguire la sua esperienza a Istanbul. Contratto in scadenza e decisione entro fine anno. L’attuale accordo di Icardi scadrà il 30 giugno 2026, ma il bomber argentino vorrebbe ricevere al più presto un segnale dalla dirigenza per discutere il prolungamento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Icardi è in scadenza con il Galatasaray. Le ultime sul futuro dell’ex capitano nerazzurro

Approfondisci con queste news

Ag Icardi: “Il capitano del Galatasaray non può essere in scadenza. A dicembre…” - X Vai su X

Le parole dell'agente di Icardi Vai su Facebook

Mauro Icardi vicino al ritorno in Serie A: “Il capitano del Galatasaray non può più aspettare” - Dai media turchi rimbalza la notizia della conclusione anzitempo del rapporto tra Mauro Icardi e il Galatasaray ... Secondo fanpage.it

Icardi-Galatasaray, è rottura: la minaccia dell'agente lo riavvicina all'Italia, Como e Roma all'assalto - Alta tensione tra Icardi e il Galatasaray: il rinnovo del contratto non si sblocca e il procuratore di Maurito avvisa il club. sport.virgilio.it scrive

L’agente di Icardi avvisa il Galatasaray: “Il capitano non può essere in scadenza, aspetteremo fino a dicembre” - Le parole di Elio Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, sul futuro dell'attaccante argentino, in scadenza col Galatasaray a giugno 2026 ... gianlucadimarzio.com scrive