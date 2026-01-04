Film su ambiente e sostenibilità cinque proposte

Ecco cinque film che affrontano temi di ambiente e sostenibilità, offrendo spunti di riflessione su questioni fondamentali per il nostro futuro. Queste opere, selezionate per la loro qualità e contenuto, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e sull’importanza di un approccio sostenibile nella vita quotidiana. Un viaggio attraverso storie che invitano alla consapevolezza e all’azione responsabile.

ROMA – Eccovi cinque proposte di film su ambiente e sostenibilità, argomenti oggi più che mai importanti. La prima pellicola che vi consigliamo di vedere è senza dubbio “Chasing Ice”, di Jeff Orlowski, uscita nel 2012 per documentare quale impatto abbiano avuto i cambiamenti climatici sullo scioglimento dei ghiacciai. Un altro lungometraggio interessante è “Cowspiracy”, del 2014, diretto da Kip Andersen e prodotto da Leonardo di Caprio. Un documento prezioso per riflettere sulle conseguenze degli allevamenti intensivi sull’inquinamento e la produzione di gas serra. Come dimenticare, poi, “Erin Brockovich, forte come la verità”? Uscito nel 2000, il film incassò più di 250. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

