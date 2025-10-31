Alea Ambiente protagonista di Ecomondo | tre incontri informativi su digitalizzazione e sostenibilità

Anche Alea Ambiente sarà protagonista della 28esima edizione di Ecomondo, la fiera di riferimento in Europa per l'innovazione tecnologica e industriale dell'economia circolare, in programma dal 4 al 7 novembre alla Fiera di Rimini. La società che gestisce i servizi di igiene urbana per tredici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

