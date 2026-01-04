Favori scambi e appalti sospetti | le inchieste per corruzione aperte a Latina

A Latina, sono state avviate diverse inchieste che indagano su pratiche di corruzione, tra cui favori, scambi illeciti e appalti sospetti. Le indagini coinvolgono attività illecite nelle gare pubbliche, concorsi truccati e altre irregolarità, evidenziando un quadro di potenziali illeciti che minano la trasparenza e la correttezza delle procedure pubbliche nella regione.

Mazzette in cambio di appalti, favori nelle gare pubbliche, scambi politico elettorali, concorsi truccati, patenti facili. C'è questo e molto di più fra le contestazioni di ben 96 inchieste (almeno fra quelle note) aperte in Italia nel corso tra il 2024 e il 2025 per l'ipotesi di reato di.

