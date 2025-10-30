Rogo al consorzio agrario a fuoco un silos di soia

Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto oggi 30 ottobre il consorzio agrario di Conselve in via Prima Strada. Da una prima ricostruzione ha preso fuoco un silos contenente soia. Alcuni testimoni vedendo le lingue di fuoco e il fumo alzarsi in cielo hanno subito chiamato i numeri d'emergenza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

