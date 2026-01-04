Enrico | Da Bergamo a Mumbai il mio tiramisù business vincente
Enrico Signorelli, giovane imprenditore di Bergamo, ha trasformato la tradizione del tiramisù in un successo internazionale con il suo brand «Mami». Partito con un video social, oggi gestisce negozi in India, vendendo centinaia di dolci al giorno. La sua storia dimostra come passione e innovazione possano portare a un business vincente, mantenendo salde le radici della ricetta della mamma.
LA STORIA. Enrico Signorelli, 31 anni, fondatore di «Mami». La ricetta della mamma: dal primo video social ai negozi in India, vende centinaia di dolci al giorno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Tiramisù, il migliore al mondo? Non è italiano, da dove arriva
Leggi anche: “L’Ambrogino d’oro da restituire se viene assegnato alla Flotilla? Il mio me lo tengo stretto. Nessuna canzone per Sanremo, vorrei tornare in tv”: così Enrico Ruggeri
Enrico: «Da Bergamo a Mumbai, il mio tiramisù business vincente» - La ricetta della mamma: dal primo video social ai negozi in India, vende centinaia di dolci al giorno. ecodibergamo.it
"Da Bergamo a Shanghai nel nome di mio padre" - Dietro "Da Vittorio" la storia di una famiglia cresciuta tra pentole, lance, scudi e preti che facevano girar le mani Cerea Enrico, detto Chicco nonostante l’età, nato a Bergamo il 25 maggio del ... ilgiornale.it
Enrico Brignano torna dal vivo con BELLO DI MAMMA la prossima primavera! Il comico romano è pronto a sorprenderci con il suo one man show, in giro per tutta l’Italia! 7 marzo 2026 | Terni, PalaTerni 10 marzo 2026 | Bergamo, Arena Chorus Life 12 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.