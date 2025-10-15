Enrico Ruggeri è stato ospite a Rai Radio1 di “ Un Giorno da Pecora “, intervistato da Giorgio Lauro. Il discorso inizia subito sull’eventualità che il cantautore si ripresenti al Festival di Sanremo, proprio sul palco dove aveva vinto con “Mistero” nel 1993. “Io tra i cantanti in gara al prossimo festival di Sanremo? – ha detto l’artista – No, spero di portare a termine l’idea di ripartire con la mia trasmissione che si chiama ‘Gli occhi del musicista’, il che sarebbe incompatibile col festival. Non è possibile che vada a Sanremo perché non ho mandato nessuna canzone. È stato un azzardo, se andrà in porto la trasmissione avrò fatto bene, altrimenti forse avrei potuto mandare uno dei miei brani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Ambrogino d’oro da restituire se viene assegnato alla Flotilla? Il mio me lo tengo stretto. Nessuna canzone per Sanremo, vorrei tornare in tv”: così Enrico Ruggeri