Ecco tutti gli spiati dal consulente di Report | la lista completa

Nel fascicolo della Procura di Milano dedicato all’archivio Bellavia è presente un appunto anonimo di 36 pagine che elenca nomi di magistrati, politici e manager. Questa documentazione, oggetto di analisi, offre uno sguardo dettagliato su presunti collegamenti e attività, contribuendo a chiarire alcuni aspetti delle indagini in corso. La lista completa degli “spiati” rappresenta un elemento importante per comprendere il contesto investigativo e i possibili risvolti delle indagini.

Nel fascicolo della Procura di Milano sull'"archivio Bellavia" compare un appunto anonimo di 36 pagine con nomi di magistrati, politici e manager. Ecco la lista completa. MAGISTRATI Cajani Clerici Filippini Polizzi Moretti Targetti (molte indagini) Russo (procuratore di Lodi) Fontana Salvini Bonardi (molte indagini) Perrotti Taddei Barbaini Masini Ardita (Dda Catania) Regolo (Dda Catania) Parodi (Torino) Spedicato (Trieste) ALTRI A Acampora Antonio Acampora Carlo Acampora Giovanni Agrati Cesare Arnaboldi Giorgio B Barbareschi Luca Bellavista Caltagirone Francesco Benko Renè Bernasconi Carlo Berlusconi Silvio Biscozzi Maria Antonietta Bodini Daniele Bonomi Bolchini Anna Bonomi Andrea Borromeo Carlo Borromeo Federico (figlio) Borromeo Giancarlo Borromeo Giberto (padre) Borromeo Vitaliano (figlio) Borsano Mauro Bravi Gabriele Maria Bravetti Nicola Briatore Flavio C Caliendo Giacomo Caltagirone Ignazio Camaggi Candia Caraccioloo Giuseppe Carfagna Maurizio Catella Manfredi Cavallini Ernesto Colucci Alessandro Colucci Francesco Cossato Louis Craxi Benedetto D D'Alema Massimo Dal Negro Giorgio De Gaetano Peter Del Basso De Caro Del Bue Paolo Di Maio Luigi Di Rubba Alberto Dollfus Filippo Donà dalle Rose Andrea Doris Ennio E Elkann John F Formigoni Roberto Furtsenberg Antonio von G Gotti Lega Andrea Graviano Giuseppe Grillo Giuseppe (detto Beppe) I Iervolino Danilo L La Russa Geronimo Leone Sergio Lesser Marvin Letta Gianni Livolsi Ubaldo Lorenzano Daniele Lotito Claudio M Mandelli Vanni Martino Antonio Marzotto Paola Marzotto Umberto Marzotto Vittorio Mazzotta Roberto Mieli Giorgio Morabito Vincenzo Moreschi Luisella P Palumbo Giorgio Panerai Paolo Persico Renzo Pessina Massimo Picciotto Massimo Pivetti Irene Poggioli Giuseppe Pompili Silvana Ponzellini Massimo Postizzi Carlo Previti Cesare Previti Stefano R Ragusa Giuseppe Renzi Matteo Rixi Edoardo Romeo Bruno Rovelli Nino Rovelli Rita Ruffo di Calabria principe Ruffo di Calabria principessa S Sciascia Salvatore T Tabelllini Paolo Toninelli Danilo Tornotti Alessandro Tremonti Giulio Banca Arner Trefinance sa Holding Italiana 2a 5a 6a Mondadori Fininvest.

