Convocati Italia per l’Israele due gli esclusi da Gattuso | la lista completa scelta dal ct
Inter News 24 per la partita di stasera ad Udine. Il countdown per Italia-Israele è quasi terminato. A poche ore dal fischio d’inizio della sfida decisiva per l’accesso ai playoff Mondiali, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha ufficializzato la lista dei convocati che prenderanno parte al match del Bluenergy Stadium. Considerate le pesanti assenze del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, fermato per squalifica, e dell’attaccante Moise Kean, infortunato, il CT ha dovuto escludere altri due giocatori dai venticinque a disposizione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Convocati #Italia, i giocatori per la gara delle qualificazioni Mondiali contro Israele: #Bastoni lascia il ritiro per squalifica #SkySport - X Vai su X
SQUAD LIST I convocati di Mister Indiani per la partita di Coppa Italia contro il Tau Altopascio! #USGrosseto1912 #USG - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Ciclismo su strada 2025: i convocati Italia per il Ruanda (Kigali) - Conto alla rovescia per la partenza della Nazionale azzurra per i Mondiali di Ciclismo su Strada 2025 che si disputeranno per la prima volta nel continente africano. Scrive sport.sky.it
Italia U20, i convocati di Nunziata per il Mondiale - L’Italia U20 è pronta a scendere in campo per il Mondiale di categoria che si disputerà in Cile nei prossimi giorni. Come scrive gianlucadimarzio.com
Italia ai Mondiali Under 20 2025: i giocatori convocati dal Ct Nunziata - Il commissario tecnico dell'Italia Under 20, Carmine Nunziata, ha convocato 21 giocatori per i Mondiali di categoria, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. sport.sky.it scrive