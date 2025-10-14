Convocati Italia per l’Israele due gli esclusi da Gattuso | la lista completa scelta dal ct

Inter News 24 per la partita di stasera ad Udine. Il countdown per Italia-Israele è quasi terminato. A poche ore dal fischio d’inizio della sfida decisiva per l’accesso ai playoff Mondiali, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha ufficializzato la lista dei convocati che prenderanno parte al match del Bluenergy Stadium. Considerate le pesanti assenze del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, fermato per squalifica, e dell’attaccante Moise Kean, infortunato, il CT ha dovuto escludere altri due giocatori dai venticinque a disposizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

