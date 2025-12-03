Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi | orari partite 3 dicembre programma streaming
Oggi mercoledì 3 dicembre si disputano cinque incontri validi per la nona giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si incomincerà con quattro partite alle ore 20.30: big match all’ombra del Monte Bondone tra Trento e Modena, i Campioni d’Italia saranno attesi dall’esigente incrocio con i Canarini; Perugia cerca continuità sul campo della poco quotata Grottazzolina, in piena lotta per non retrocedere; Verona vuole continuare a sognare ospitando Cisterna. L’altro incrocio delle ore 20.30 sarà quello tra Piacenza e Padova: i Lupi puntano ai piani della classifica, i veneti vogliono rilanciarsi per accedere ai quarti di finale della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
