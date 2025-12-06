DIRETTA Sassuolo-Fiorentina 3-1 triplice fischio al Mapei Stadium

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 96' TRIPLICE FISCHIO! IL SASSUOLO BATTE 3-1 LA FIORENTINA!95' Altro giallo, ai danni di Mandragora che sgambetta Cheddira.94' Ammonito Viti per una trattenuta su Fadera.93' Tre minuti al termine, si attende solo il triplice fischio al Mapei Stadium.92'. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sassuolo-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook

Sassuolo-Fiorentina 3-1, Koné affonda i viola / Diretta - Reggio Emilia, 6 dicembre 2026 – Reduce da 13 gare senza una vittoria e in una difficilissima situazione di classifica (penultimo posto) la Fiorentina, sospinta da oltre tremila tifosi, cerca in casa ... Si legge su sport.quotidiano.net

Sassuolo-Fiorentina 3-1: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Sabato 6 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Segnala calciomagazine.net

Serie A: Sassuolo-Fiorentina in campo 3-1 - DIRETTA - Poi avanti gli emiliani con le reti di Muharemovic e Konè (ANSA) ... Da ansa.it

Quando si gioca Sassuolo - Fiorentina? - Fiorentina: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it

Sassuolo-Fiorentina 3-1: gol di Volpato, Muharemovic e Koné. Viola ancora ko - Prosegue la crisi dei viola di Vanoli, battuti anche al Mapei Stadium e ancora all'ultimo posto senza aver mai vinto in campionato. Secondo sport.sky.it

Sassuolo-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Fiorentina, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 al Mapei Stadium e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Da tuttosport.com