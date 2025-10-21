Cina | conclusa con successo prima fase della Fiera di Canton

Un espositore (C) presenta i prodotti per elettrodomestici agli acquirenti presso lo stand di Bear Electric Appliance durante la 138sima edizione della China Import and Export Fair a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 16 ottobre 2025. La prima fase della 138sima edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, si e’ conclusa domenica. Secondo le statistiche del China Foreign Trade Center, circa 157.900 acquirenti stranieri provenienti da 222 Paesi e regioni hanno partecipato all’evento offline. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

