Da Sean Diddy a Mangione i detenuti del carcere dov’è Maduro

Il Metropolitan Detention Center di Brooklyn è un carcere federale noto per aver ospitato figure di rilievo, tra cui il leader venezuelano Nicolas Maduro, attualmente in attesa di processo. La struttura, situata negli Stati Uniti, ha visto transitare detenuti di diversa provenienza e notorietà, offrendo un esempio di come i centri di detenzione possano accogliere persone con background vari.

(Adnkronos) – Il Metropolitan Detention Center (Mdc) di Brooklyn, dove è stato condotto il leader venezuelano Nicolas Maduro e dove si prevede resti in attesa del processo, è un carcere federale in cui sono stati detenuti diversi volti noti. Tra loro il rapper Sean "Diddy" Combs, che al Metropolitan Detention Center di Brooklyn è rimasto.

Diddy, la vita in carcere: «Mangia pollo e maccheroni al formaggio, gioca a carte con gli altri detenuti». Perché Sean Combs rischia l'ergastolo - Memorial Day (il giorno nel quale gli Stati Uniti d'America commemorano i soldati americani caduti in tutte le guerre) sicuramente inusuale per Sean “Diddy” Combs. leggo.it

Sean "Diddy" Combs, compleanno in cella e menu come gli altri detenuti a base di pasta, fagioli e pizza (e niente salsa di mele) - Ai tempi d’oro avrebbe organizzato una festa esclusiva, con ospiti illustri, sfarzo esagerato e cibo ricercato. corriere.it

Diddy ha avviato un’azione legale con Netflix e 50 Cent per via della serie Sean Combs: The Reckoning, incentrata sulla bufera scatenatasi dal rapper a seguito del suo arresto nel settembre 2024 e riconducibile al passato turbolento del fondatore della Bad - facebook.com facebook

