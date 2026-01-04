Cuore e grinta non bastano i Baskers si inchinano a Jesi

I Baskers Forlimpopoli escono sconfitti dal primo incontro del 2026, nonostante l'impegno e la determinazione dimostrati in campo. La partita contro Jesi si conclude con un risultato sfavorevole, evidenziando le sfide della squadra all'inizio di questa nuova stagione. Un momento di riflessione per i giocatori, i tifosi e tutto il club, in attesa di risposte e miglioramenti nelle prossime gare.

Non bastano il cuore e la grinta ai Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, che iniziano il 2026 con una sconfitta davanti al proprio pubblico. I ragazzi di coach Tumidei si imbattono nella più classica delle serate storte e si inchinano, anche per via dell'assenza pesante di Diego Benzoni, di fronte.

Genoa tutto cuore e grinta. Il Secolo XIX in prima pagina: "Contro l'Inter non basta" - Titola così in prima pagina Il Secolo XIX, che si concentra sulla sconfitta subita dal Grifone al Ferraris. tuttomercatoweb.com

#Calcio #Sport #Campionatopromozione Il Massa Lubrense doma il Procida: cuore e grinta al “Cerulli” per la prima vittoria del 2026 - facebook.com facebook

Cuore, grinta e orgoglio: la Eurotek Laica UYBA lotta punto su punto contro una grande Chieri, sfiorando l’impresa Leggi tutto su volleybusto.com/eurotek-laica-… #chieriUYBA #Volley #CoppaItalia #matchreport x.com

