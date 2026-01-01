Basket Chemifarma Baskérs Forlimpopoli sul parquet per il primo match del 2026 | sfida contro Jesi
I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli affrontano il primo match del 2026 sul parquet, sfidando Jesi. Dopo un 2025 ricco di successi, la squadra si prepara a un nuovo anno di competizioni, mantenendo alta la concentrazione e l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni. La partita rappresenta un’occasione importante per consolidare il proprio percorso e proseguire nel cammino di crescita nel campionato di basket.
Anno nuovo, emozioni nuove. I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli si lasciano alle spalle un 2025 glorioso, epico e pieno di soddisfazioni, focalizzando ora l’attenzione su un 2026 che s’accinge a iniziare col botto. In apertura di anno nuovo infatti i ragazzi di coach Tumidei saranno impegnati in un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
