Crans-Montana e la perdita di futuro Lo psichiatra | Un lutto oltre l’ordine naturale delle cose

Crans-Montana sta affrontando una crisi profonda, descritta dallo psichiatra come un lutto che va oltre l’ordine naturale. La perdita improvvisa e violenta di un percorso di vita ha lasciato una ferita aperta, impedendo di immaginare un domani. Questa situazione evidenzia le conseguenze di eventi inattesi e il dolore che ne deriva, richiedendo attenzione e riflessione sul modo in cui si affrontano le crisi collettive.

“Un dolore senza nome, che supera le leggi dell’ ordine naturale delle cose. Un colpo di fucile così violento e improvviso, che toglie la possibilità di futuro ”. Ad analizzare la tragedia d i Crans-Montana, costata la vita ad almeno 40 giovani fra i quali la liceale milanese Chiara Costanzo, il coetaneo bolognese Giovanni Tamburi (16 anni), il genovese Emanuele Galeppini (17 anni) e il milanese Achille Barosi (16 anni), è lo psichiatra Claudio Mencacci, pr esidente Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Forse non c’è una parola per definire un genitore che perde un figlio, perché questo evento rompe il ritmo della natura, tanto che non lo vorremmo dire mai sentire”, dice Mencacci a LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana e la perdita di futuro. Lo psichiatra: “Un lutto oltre l’ordine naturale delle cose” Leggi anche: Lo psichiatra Morelli: «Conte ha detto cose giuste, è un modo per trasmettere la sua voglia di vittoria» Leggi anche: “Aiutateci a trovarli”. Strage Crans Montana, chi sono i 6 italiani scomparsi: lo strazio delle famiglie La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. «Cari giovani, ora fatevi avanti: c’è bisogno del vostro impegno»; L’esperta di emergenze: Così proteggiamo la mente senza difese. Prime parole decisive; Il turismo monta in sella tra mountain bike e cavalli; Incendio devastante alla chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam: crollo del campanile e danni ingenti. Crans-Montana e la perdita di futuro. Lo psichiatra: “Un lutto oltre l’ordine naturale delle cose” - Montana una ferita sempre aperta, il rischio è restare congelati nel dolore”. lapresse.it

Incendio a Crans-Montana: avviata inchiesta su responsabilità - Montana, causando numerose vittime e avviando un'inchiesta sulle potenziali colpe. notizie.it

Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale. 14 italiani feriti LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale. tg24.sky.it

Il padre della 16enne ricoverata al Niguarda da ieri sera: "L’ho trovata tra i morti, le nostre famiglie sono tutte legate a Crans-Montana. Per noi era un luogo speciale, ma non so se ci torneremo più" - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana: quel gas bollente che brucia i polmoni. «Il fumo ha ucciso prima del fuoco» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.