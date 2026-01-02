Aiutateci a trovarli Strage Crans Montana chi sono i 6 italiani scomparsi | lo strazio delle famiglie

L’incidente di Crans Montana ha portato alla scomparsa di sei italiani, lasciando famiglie in dolore e un'intera comunità sconvolta. Questa tragedia ha evidenziato la difficile ricerca di verità e supporto per le persone coinvolte. In questo articolo, raccogliamo le informazioni note sui sei italiani scomparsi e il contesto di questa drammatica vicenda, nel rispetto della loro privacy e del dolore delle famiglie.

Alla fine restano le lenzuola, le coperte adagiate sui corpi per coprire la morte dallo sguardo di tutti, e quel silenzio irreale che arriva dopo il fuoco, le sirene, il caos. Resta soprattutto una parola che pesa come un macigno, ma che continua a tenere in vita la speranza: disperso, dispersa. Anche davanti a un cumulo di macerie fumanti, quella parola è l'unico appiglio per chi non smette di cercare. È stata una giornata in ginocchio per Crans-Montana, e lo è stata anche al di qua delle Alpi, perché molti dei nomi che compaiono negli elenchi dei feriti e dei dispersi sono italiani, per lo più giovanissimi.

