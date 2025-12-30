Frattesi Juve strada sempre più in salita | Inter rigida sulla valutazione dall’Inghilterra spunta un’alternativa gradita a Spalletti Il nome

La trattativa tra la Juventus e Frattesi si fa complessa, con l’Inter ferma sulla richiesta di 30 milioni di euro. Dall’Inghilterra emerge un’alternativa apprezzata da Spalletti, mentre Comolli valuta il prestito di Guido Rodriguez dal West Ham come soluzione immediata. La situazione resta in evoluzione, con le parti impegnate a trovare un accordo che soddisfi tutte le esigenze.

Frattesi Juve, trattativa complessa: l’Inter chiede 30 milioni. Comolli valuta il prestito di Guido Rodriguez dal West Ham come soluzione immediata. Il mercato di gennaio della Juventus entra nel vivo con una chiara priorità: regalare a Luciano Spalletti un rinforzo di qualità per la linea mediana. Il nome che da tempo circola con insistenza negli ambienti bianconeri è quello di Frattesi, un profilo che piace moltissimo alla dirigenza e allo staff tecnico per dinamismo e capacità di inserimento. Tuttavia, le ultime notizie rilanciate da Sky Sport gettano ombre sulla fattibilità immediata dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

