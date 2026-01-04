Chi sono le ex famose di Raul Bova | Romina Mondello Chiara Giordano e Rocio Munoz Morales

Raul Bova, attore noto al pubblico italiano, ha avuto diverse relazioni pubbliche nel corso degli anni. Tra le sue ex fidanzate più conosciute figurano Romina Mondello, con cui ha vissuto una relazione giovanile, e Chiara Giordano, sua ex moglie e madre dei suoi figli, Alessandro Leon e Francesco. Un altro nome associato al suo passato sentimentale è Rocio Munoz Morales, con cui ha condiviso un'importante storia d’amore.

Tra le ex di Raoul Bova note al grande pubblico figurano Romina Mondello, quando i due erano giovanissimi e poi Chiara Giordano, con la quale è convolato a nozze, madre dei Alessandro Leon e Francesco. Oggi l'attore sarà ospite a Domenica In, in diretta su Raiuno a partire dalle 14:00 dove presenterà la nuova stagione della serie Don Matteo. Agli albori della carriera nei primissimi anni Novanta, una diciottenne Romina Mondello, che aveva da poco debuttato sul piccolo schermo con Non È La Rai ed al cinema con Estasi, entra nel cast de La Piovra 7, dove trova Raoul Bova, con il quale reciterà anche in Palermo Milano – Solo Andata.

