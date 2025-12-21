chi sono i genitori e le sorelle di rocio munoz morales

I genitori di Rocio Munoz Morales sono Maria Pilar e Manuel, molto legati a lei, anche se di recente la famiglia ha affrontato un momento difficile: suo padre Manuel è scomparso nel giugno 2023, ma Rocio lo ricorda spesso con grande affetto sui social, sottolineando i valori che ha trasmesso e la forte unione familiare. Rocio Munoz Morales parlando dei genitori delle le sorelle maggiori Veronica e Pilar qualche tempo fa postando una dedica sui social: “Non parlo spesso di loro ma oggi sentivo di farlo. Loro sono i protagonisti della mia vita. Sono la mia famiglia d’origine, una parte preziosa della mia vita “, ha esordito l’attrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

