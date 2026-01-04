L’eventuale trasferimento di João Cancelo dall’Al Hilal al Barcellona rappresenta un’importante novità nel mercato. La trattativa, ancora in fase di definizione, coinvolge anche il possibile accordo con l’Inter, che potrebbe influenzare il futuro del calciatore. Le informazioni disponibili suggeriscono un interesse condiviso tra le parti, ma i dettagli ufficiali rimangono ancora da chiarire.

Inter News 24 Cancelo Inter, il terzino portoghese è pronto a lasciare l’Al Hilal ma il suo destino resta legato al Barcellona: cosa fitlra sulla trattativa. È un vero e proprio intrigo di mercato quello che coinvolge João Cancelo, terzino portoghese classe 1994, destinato a lasciare l’Al Hilal dopo la rottura con l’ambiente saudita. L’Inter segue con attenzione la situazione ed è pronta a riportarlo a Milano per rinforzare la fascia, ma il desiderio del giocatore resta uno solo: tornare al Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il futuro di Cancelo dipende interamente dalle decisioni del Barça. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cancelo Inter, intrigo di mercato: il futuro passa dal Barça e dalla scelta di Flick! Cosa filtra sulla trattativa

Inter, per Cancelo offerto prestito secco da tre milioni di ingaggio. L'esterno però è stuzzicato dal Barcellona; Intrigo Raspadori, il suo sì in 48 ore L’inter può chiudere per Cancelo; Intrigo Muharemovic, l'Inter lo vuole e la Juventus ha un pallino importante. Dal Sassuolo filtra una linea; Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan sfida i catalani su due tavoli.

