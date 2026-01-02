Cancelo Inter il futuro del portoghese rimane incerto | tutti gli aggiornamenti sulla trattativa con l’ex nerazzurro

João Cancelo ha lasciato l’Al-Hilal e il suo futuro professionale rimane ancora da definire. Tra le opzioni più probabili c’è l’Inter, anche se nessuna decisione ufficiale è stata comunicata. La trattativa tra il club nerazzurro e l’ex giocatore dell’Inter è ancora in corso, e gli aggiornamenti più recenti indicano che la questione è in fase di valutazione. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali.

Inter News 24 Cancelo Inter, il portoghese lascia l’Al-Hilal, ma le sue possibili destinazioni restano diverse: l’Inter è la pista più concreta. Il futuro di Joao Cancelo è ancora tutto da definire, con Barcellona, Juventus, Benfica e soprattutto Inter come le principali destinazioni per il portoghese. L’unica certezza è che Cancelo lascerà l’ Al-Hilal, club saudita con cui ha un contratto oneroso che ha creato non poche difficoltà per un eventuale trasferimento. Secondo quanto riportato da Sport.es, l’arrivo di Cancelo al Barcellona è attualmente piuttosto complicato. Il principale ostacolo riguarda l’alto stipendio che il portoghese percepisce in Arabia Saudita, una cifra che si discosta notevolmente dalle attuali possibilità economiche del club catalano. 🔗 Leggi su Internews24.com

