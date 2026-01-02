Cancelo Inter il futuro del portoghese rimane incerto | tutti gli aggiornamenti sulla trattativa con l’ex nerazzurro
João Cancelo ha lasciato l’Al-Hilal e il suo futuro professionale rimane ancora da definire. Tra le opzioni più probabili c’è l’Inter, anche se nessuna decisione ufficiale è stata comunicata. La trattativa tra il club nerazzurro e l’ex giocatore dell’Inter è ancora in corso, e gli aggiornamenti più recenti indicano che la questione è in fase di valutazione. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali.
Inter News 24 Cancelo Inter, il portoghese lascia l’Al-Hilal, ma le sue possibili destinazioni restano diverse: l’Inter è la pista più concreta. Il futuro di Joao Cancelo è ancora tutto da definire, con Barcellona, Juventus, Benfica e soprattutto Inter come le principali destinazioni per il portoghese. L’unica certezza è che Cancelo lascerà l’ Al-Hilal, club saudita con cui ha un contratto oneroso che ha creato non poche difficoltà per un eventuale trasferimento. Secondo quanto riportato da Sport.es, l’arrivo di Cancelo al Barcellona è attualmente piuttosto complicato. Il principale ostacolo riguarda l’alto stipendio che il portoghese percepisce in Arabia Saudita, una cifra che si discosta notevolmente dalle attuali possibilità economiche del club catalano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, il sogno per gennaio è Palestra: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa imbastita con il Cagliari
Leggi anche: Cancelo Inter, ritorno possibile del portoghese in nerazzurro? Cosa filtra sul laterale
L’Inter mette Joao Cancelo nel suo mirino: ha rotto con Inzaghi ed è pronto a lasciare l’Al-Hilal; João Cancelo: il futuro dell’Inter; Svolta Inter-Cancelo: l'Al Hilal apre sull'ingaggio. Sorpasso al Barça, i dettagli del piano; Cancelo fuori rosa all'Al-Hilal, Simone Inzaghi non lo vuole più: dove può andare in Italia e in Europa.
Niente Juve su Cancelo? Ceccarini: "Si avvicina l'Inter" - Negli ultimi giorni sono emerse alcune voci sul duello tra Juventus e Inter per un ritorno di Joao Cancelo. tuttojuve.com
Inter-Cancelo, Chivu prende posizione! La rivelazione di Fabrizio Romano - Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti sull'affare e sul parere di Chivu. spaziointer.it
SPORT – Cancelo, al Barça non sono convinti: ecco perché. L’Inter rimane… - Secondo quanto riportano in Spagna, il club blaugrana non spingerebbe per il portoghese. msn.com
#Inter, assalto per sciogliere le ultime riserve di #Cancelo: il punto x.com
Inter, Cancelo obiettivo concreto: dialoghi aperti con l’Al Hilal - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.