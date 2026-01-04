Cancelo all’Inter? Le ultime parole di Marotta toccano anche la Juventus | cosa ha detto

Le recenti dichiarazioni di Beppe Marotta riguardo a João Cancelo hanno suscitato interesse tra i tifosi di Juventus e Inter. Il presidente nerazzurro ha commentato le possibilità di un ritorno del portoghese, creando attenzione sul futuro del calciatore e sulle strategie di mercato delle due squadre. In questo articolo, analizzeremo le parole di Marotta e le implicazioni per Juventus e Inter.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.