Cancelo all’Inter? Le ultime parole di Marotta toccano anche la Juventus | cosa ha detto

Le recenti dichiarazioni di Beppe Marotta riguardo a João Cancelo hanno suscitato interesse tra i tifosi di Juventus e Inter. Il presidente nerazzurro ha commentato le possibilità di un ritorno del portoghese, creando attenzione sul futuro del calciatore e sulle strategie di mercato delle due squadre. In questo articolo, analizzeremo le parole di Marotta e le implicazioni per Juventus e Inter.

il presidente nerazzurro sul possibile ritorno del portoghese. L’imminente ritorno in Italia di  João Cancelo  si sta trasformando nel tormentone principale di questo calciomercato invernale. Prima del fischio d’inizio della sfida tra Inter e Bologna, il presidente nerazzurro  Beppe Marotta  ha fatto il punto della situazione ai microfoni di DAZN, confermando ufficialmente che il club di Viale della Liberazione è in prima linea per riportare il portoghese a Milano. La strategia dell’Inter e l’ostacolo ingaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

