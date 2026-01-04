Calza della Befana speciale per famiglie e bambini di Gaza

Una calza della Befana speciale, pensata per le famiglie e i bambini di Gaza, sarà realizzata grazie alle offerte raccolte durante le festività in duomo e nei presepi di piazza Pecori e della Pieve della Misericordia. Questa iniziativa vuole portare un gesto di solidarietà e vicinanza alle persone colpite, dimostrando come la tradizione possa unire e sostenere chi ha più bisogno.

Sarà la befana della calza di solidarietà che sarà 'consegnata' ai bambini e alle famiglie di Gaza grazie alle offerte raccolte durante le feste in duomo e nei suggestivi presepi in piazza Pecori e quello dei bambini del catechismo nella Pieve della Misericordia. Messaggio di solidarietà a quella chiesa-parrocchia di Gaza in mezzo alle macerie, sicuro rifugio di migliaia di bambini e famiglie dove c'è bisogno di tutto. Più che altro fra quelle macerie quel popolo ha bisogno di Pace. Si è alzata così la parola di solidarietà dal pulpito del duomo dal giovane parroco don Gianni Lanini fra le navate della Insigne Collegiata ad ogni celebrazione liturgica attraverso la parola evangelica, che sarà consegnata nelle mani di padre Matteo Brena, commissario della Terra Santa della Provincia Toscana dei Frati Minori.

