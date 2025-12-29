La tradizione della Befana rimane radicata in molte famiglie italiane, con 9 su 10 che conservano ancora la calza come simbolo di festa. Nonostante i cambiamenti culturali, questa figura storica continua a conquistare grandi e piccini, mantenendo intatto il suo fascino autentico. La sua presenza rappresenta un momento di continuità e tradizione, evitando eccessi di politicamente corretto che potrebbero alterare un’usanza profondamente radicata nel nostro patrimonio culturale.

La vecchietta resiste. Niente Festività annacquate dal politicamente corretto o da una malintesa inclusività che tende ad escludere per la vecchia sulla scopa. Nessuno può mettere la Befana in un angolo, parafrasando la celebre frase di un film stracult. L’usanza di far trovare ai propri figli la calza della Befana – che vede le caramelle protagoniste insieme ad altri dolci tipici – è un appuntamento irrinunciabile per le famiglie italiane: anche quest’anno la calza sarà presente in 9 case su 10 (90%): a conferma di una tradizione che resiste, in grado di legare le generazioni e di portare magia e dolcezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nessuno può mettere la Befana in un angolo: la calza resiste in 9 famiglie su 10. Anche gli adulti ne vanno pazzi

Leggi anche: La dolce calza della Befana: un imperdibile laboratorio creativo a Mercato Centrale Roma

Leggi anche: Casertana, nella calza della Befana c'è la Serie B: tre colpi per inseguire il sogno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

IDEE Tiger - speciale BEFANA State già pensando ai regalini da mettere nella calza della Befana Io sì e alcuni li ho presi da @flyingtigeritalia Eccone 13 piccoli, ma davvero speciali Le le carte per giocare a Tangram, un gioco divertente e allo st - facebook.com facebook