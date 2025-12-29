Nessuno può mettere la Befana in un angolo | la calza resiste in 9 famiglie su 10 Anche gli adulti ne vanno pazzi

29 dic 2025

La tradizione della Befana rimane radicata in molte famiglie italiane, con 9 su 10 che conservano ancora la calza come simbolo di festa. Nonostante i cambiamenti culturali, questa figura storica continua a conquistare grandi e piccini, mantenendo intatto il suo fascino autentico. La sua presenza rappresenta un momento di continuità e tradizione, evitando eccessi di politicamente corretto che potrebbero alterare un’usanza profondamente radicata nel nostro patrimonio culturale.

La vecchietta resiste. Niente Festività annacquate dal politicamente corretto o da una malintesa inclusività che tende ad escludere per la vecchia sulla scopa. Nessuno può mettere la Befana in un angolo, parafrasando la celebre frase di un film stracult. L’usanza di far trovare ai propri figli la calza della Befana – che vede le caramelle protagoniste insieme ad altri dolci tipici – è un appuntamento irrinunciabile per le famiglie italiane: anche quest’anno la calza sarà presente in 9 case su 10 (90%): a conferma di una tradizione che resiste, in grado di legare le generazioni e di portare magia e dolcezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

