Calcio serie C Guidonia Montecelio - Perugia 0-0 | la diretta della partita

Risultato invariato allo stadio di Guidonia Montecelio tra Calcio Serie C Guidonia Montecelio e Perugia, con il punteggio di 0-0. Nel corso del primo tempo, entrambe le squadre hanno creato occasioni da rete, ma nessuna ha trovato la rete. La partita si svolge in equilibrio, con azioni offensive e difensive che mantengono vivo l’interesse dei tifosi. Segui la diretta per aggiornamenti su questa sfida di campionato.

13' pericolosa punizione di Bartolomei, la difesa locale si salva in corner con affanno. Grifo che sembra in partita9' palla buona per Bacchin che tenta di calciare in caduta, la difesa del Guidonia fa in tempo a chiudersi e a liberare4' subito una buona chance per Montevago, che però dal limite.

Serie C, Guidonia Montecelio - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Ginestra potrà contare sull'apporto di due rinforzi; diverse le assenze nell'undici di Tedesco, ma lo spartito non cambierà ... perugiatoday.it

DIRETTA/ Guidonia Perugia (risultato 0-0) video streaming tv: pronti a vivere la partita! (4 gennaio 2026) - Diretta Guidonia Perugia streaming video tv: romani in zona playoff e Grifone in quella playout, riparte per loro il girone B di Serie C. ilsussidiario.net

