Serie C Guidonia Montecelio - Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

La Serie C riprende con la sfida tra Guidonia Montecelio e Perugia, inaugurando il girone di ritorno. Dopo la pausa natalizia, le due squadre tornano in campo per consolidare le proprie posizioni in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita in diretta, offrendo un'analisi obiettiva di un appuntamento importante del campionato.

Riparte la serie C dopo la sosta natalizia e riparte il campionato del Perugia. Il calendario prevede la prima giornata di ritorno sul campo del Guidonia, una delle rivelazioni indiscusse del girone B.Squadra tosta e scorbutica quella guidata dall'ex Ciro Ginestra, capace di ottenere dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Serie C, Guidonia Montecelio - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta Leggi anche: Calcio serie C, Pineto - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta Leggi anche: Calcio serie C, Pontedera - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calciomercato: due rinforzi per il Guidonia Montecelio; Dove vedere Guidonia Montecelio-Perugia: data, orario e diretta; Calcio serie C, per il Perugia le vacanze sono agli sgoccioli. Domani la ripresa; Serie C, Ascoli, Samb e Vis Pesaro: i numeri del girone di andata. Pronostico Guidonia Montecelio 1937 vs Perugia – 4 Gennaio 2026 - Perugia, in programma il 4 Gennaio 2026 alle 17:30 presso lo Stadio Citta dell Aria, promette intensità e ... news-sports.it

Scafatese, doppio innesto dalla Serie C: arrivano Di Santo e Calzone. I comunicati - La Scafatese ha annunciato un doppio colpo in entrata dalla Serie C: in Campania arrivano infatti in prestito i classe 2005 Emanuele Di Santo dal Monopoli. tuttomercatoweb.com

Guidonia e Ascoli non si fanno male: al “Città dell’Aria” finisce 0-0 - Ascoli di Domenica 14 dicembre 2025: poche emozioni e tanti cartellini in una sfida bloccata ... calciomagazine.net

Calcio serie C, il Perugia pensa solo al Guidonia: Angella non ce la fa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.