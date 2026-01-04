Calcio Serie A | Verona-Torino 0-3

Nel match di Serie A tra Verona e Torino, i granata si impongono con un risultato di 3-0. La partita si apre con un avvio deciso da parte del Torino, che sfrutta un errore difensivo dei padroni di casa per aprire le marcature. Il risultato riflette l’andamento della gara, con i piemontesi che controllano il gioco e consolidano la loro posizione in classifica.

20.00 Tonfo del Verona, nel terzetto di coda. Avvio molto convinto dei granata. C'è uno spunto di Vlasic, ma il gol arriva poco dopo, per un omaggio di Bernede: retropassaggio errato, Nelsson scivola e Simeone ringrazia (10'). Gioco confuso, tante le imprecisioni. Lazaro impegna seriamente Montipò. I gialloblù non si rendono pericolosi, anche se nella ripresa provano a essere più aggressivi Ma il Torino non soffre e nel finale, dopo una chance mancata da Tameze, ripartenze vincenti di Casadei (87') e Njie (91'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

