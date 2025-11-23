Calcio Serie A | Verona-Parma 1-2

Servizitelevideo.rai.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.30 Importante successo del Parma in casa di una rivale per la salvezza. Buon avvio scaligero (c'è un gol annullato per fuorigioco a Orban), ma poi prendono quota gli ospiti. Pellegrino colpisce la traversa di testa,ma riesce a riprendere e insaccare (18').Il Parma controlla la gara e Cutrone sbatte due volte su Montipò (e in una terza circostanza sbaglia il dribbling vincente). Errore di Keita,Mosquera serve a Giovane la palla del pari (65').Ma lo stesso brasiliano con una topica clamorosa dà a Pellegrino il pallone della doppietta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

calcio serie verona parmaVerona-Parma 1-2: video, gol e highlights - Con una doppietta di Pellegrino il Parma supera il Verona e fa uno scatto per allontanarsi dalla zona retrocessione. Secondo sport.sky.it

calcio serie verona parmaCalcio Serie A: Hellas Verona-Parma. Segui la diretta testuale - Parma si è giocata al Bentegodi 10 volte in Serie A con un bilancio che vede 7 vittorie venete, un pareggio e 2 vittorie per il Parma ... Si legge su rainews.it

calcio serie verona parmaLIVE | VERONAPARMA - La dodicesima giornata di Serie A mette di fronte Hellas Verona e Parma allo stadio Bentegodi. Riporta sportparma.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie Verona Parma