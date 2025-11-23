Calcio Serie A | Verona-Parma 1-2

14.30 Importante successo del Parma in casa di una rivale per la salvezza. Buon avvio scaligero (c'è un gol annullato per fuorigioco a Orban), ma poi prendono quota gli ospiti. Pellegrino colpisce la traversa di testa,ma riesce a riprendere e insaccare (18').Il Parma controlla la gara e Cutrone sbatte due volte su Montipò (e in una terza circostanza sbaglia il dribbling vincente). Errore di Keita,Mosquera serve a Giovane la palla del pari (65').Ma lo stesso brasiliano con una topica clamorosa dà a Pellegrino il pallone della doppietta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it