Buongiorno e Juan Jesus Conte ufficializza il sorpasso gerarchico | Non dimenticate che Politano è stato in panchina

In una recente conferenza stampa, l’allenatore Antonio Conte ha chiarito la sua scelta di schierare Juan Jesus al posto di Politano, sottolineando il valore del giocatore e ricordando che Politano è stato in panchina. La discussione ha evidenziato la gerarchia interna e le considerazioni strategiche della squadra, senza ricorrere a enfasi o sensazionalismi. Questa comunicazione riflette l’approccio equilibrato e diretto di Conte nel gestire le decisioni tecniche e le dinamiche di squadra.

Conte: «Buongiorno? Non dimenticate che Politano è stato in panchina e sapete cosa rappresenta per me» In conferenza stampa Antonio Conte ha risposto a una domanda su Buongiorno e Juan Jesus, ossia sul perché ora sta giocando il brasiliano e non il difensore ex Torino? Conte non si è sottratto né ha risposto in maniera ipocrita. Di fatto, il tecnico ha ufficializzato il sorpasso gerarchico in difesa ( qui l’analisi di Cesare Gridelli e Guido Trombetti ). Juan Jesus al posto di Buongiorno serve per la sua padronanza di palleggio? «Non dimenticate che prima delle sconfitte con Benfiuca e Udinese, Politano era in panchina e voi sapete cosa rappresenta per me. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

