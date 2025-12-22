Conte non cambia formazione | confermati Juan Jesus Politano e Elmas Lang resta in panchina Corsport

Per la finale di Supercoppa (in programma questa sera alle 20 a Riad, diretta tv su Italia1), Antonio Conte conferma la formazione che ha battuto il Milan 2-0. Quindi Lang dovrebbe tornare in panchina, Politano in campo ma non nel tridente bensì da esterno quasi a tutta fascia come Spinazzola dall’altra parte. Nei tre di difesa viene arretrato Di Lorenzo che sarà schierato sulla stessa linea di Rrahmani e Juan Jesus. In mezzo i due superstiti McTominay e Lobotka. Davanti, ovviamente, la coppia regina dell’autunno-inverno del Napoli ossia Rasmus Hojlund e David Neres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

