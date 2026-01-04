Botti petardi e fuochi d' artificio esplosi ovunque in mezzo alle persone | la notte di Capodanno a Parma senza controlli

Durante la notte di Capodanno a Parma, nonostante il divieto comunale, si sono verificati numerosi episodi di scoppi di petardi e fuochi d'artificio in pubblico. La presenza di queste esplosioni ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza e il rispetto delle norme, evidenziando come, in alcune occasioni, le regole vengano ignorate o non fatte rispettare.

A Parma, nella notte di Capodanno, i botti erano vietati da un'ordinanza comunale. Eppure il divieto è stato violato sotto gli occhi di tutti. In molte zone della città sono stati esplosi fuochi d'artificio in modo incontrollato, anche ad altezza d'uomo e in mezzo alle persone, senza che si.

