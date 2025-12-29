Capodanno 2026 in Germania in coda anche di notte per comprare fuochi d’artificio e botti

Per il Capodanno 2026, in Germania si sono registrate lunghe code anche durante le ore notturne per l’acquisto di fuochi d’artificio e botti. A Meppen, vicino al confine con l’Olanda, un negozio ha aperto a mezzanotte per accogliere la domanda crescente. Questa situazione riflette l’interesse dei cittadini nel celebrare la notte di fine anno con spettacoli pirotecnici.

Lunghe file in Germania per acquistare fuochi d’artificio per la notte di Capodanno 2026. A Meppen, vicino al confine olandese, un negozio ha aperto a mezzanotte per soddisfare l’afflusso di clienti. Secondo l’agenzia di stampa tedesca dpa, scene simili sono state segnalate anche in altre città. A Bremerhaven, i clienti si sono radunati durante la notte in attesa dell’inizio delle vendite che scattano dalla mezzanotte del 29 dicembre. Ad Amburgo-Harburg, un rivenditore di fuochi d’artificio ha riferito che più di 100 persone erano in attesa fin dalle prime ore del mattino. Secondo i dati del settore, l’industria pirotecnica prevede un aumento del volume delle vendite fino al 15% rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

